Tallene omfatter alle nye tilfeller som er varslet inn til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 i natt. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er tallene midlertidige, og kan bli endret.

Det er varslet om totalt sju dødsfall til Folkehelseinstituttet hittil. De døde er eldre personer.

Gjennomsnittsalder for de smittede er 47 år, 45.3 prosent er kvinner og 54.7 prosent er menn.

Av de 2132 smittede er 1014 blitt smittet i Norge, 915 har blitt smittet i utlandet, og 203 tilfeller er under avklaring.

Fylkene Viken (615) og Oslo (523) har flest registrerte tilfeller.

Tidligere søndag oppfordret FHI at de som mistenker at de er smittet av viruset til å registrere symptomene sine i et eget skjema på internett.

HIttil er det gjennomført 54.393 virustester.

Kort tid før FHIs oppdatering klokken 13.00 søndag, kom Helsedirektoratet med sin oppdatering om hvor mange som er innlagt på sykehus. Der kom det frem at 169 av de koronavirussmittede er innlagt på sykehus, 32 av dem i respirator.