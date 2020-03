Egseth opplyser til TV 2 at han er blitt smittet.

– Jeg er smittet og de vanlige sykdomstegnene. Vi har fulgt smittevernreglene vi har fått strengt, sier Solbergs rådgiver.



Egseth sier han ikke vet hvor han er blitt smittet.

– Det har vært noen hektiske dager med krisepakker, kriselov og nye krisetiltak. Alt i et forsøk på å bremse koronautbruddet, trygge folks helse og trygge folks jobb. Takk til alle som står på. Det står dyp respekt av den jobben dere gjør. Også jeg har fått ta viruset i nærkontakt. Torsdag ettermiddag merket jeg at formen ikke var tipp topp og dro hjem fra jobb. Siden har jeg hatt hjemmekontor. I går ringte smittevernkontoret og fortalte at jeg hadde testet positivt. Nå blir det derfor full isolasjon og pappaperm på samme tid, skriver rådgiveren på Facebook.

Fra før av er statssekretær Rune Alstadsæther bekreftet smittet.

Statsministeren skal ikke i karantene, opplyser kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Anne Kristine Hjukse, til TV 2.

– Alle møtene i regjeringsapparatet avvikles under strenge smitteverntiltak, med blant annet minimum to meters avstand mellom personene. Nærkontakt er definert i forskrift av søndag 15. mars 2020 og i Folkehelseinstituttets retningslinjer. Statsministerens kontor følger disse reglene. Statsministeren Erna Solberg har ikke hatt nærkontakt med de smittede slik det er definert i gjeldende regler og retningslinjer. Hun er derfor ikke testet og er heller ikke i karantene, sier Hjukse.