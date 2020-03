Tvinges til å spille millionturnering hjemmefra

— Vi går for førsteplass, uten tvil

ESL Pro League starter i dag, torsdag. Grunnet koronaviruset har turneringen blitt delt opp i to, EPL Europa og EPL Amerika. Siden Myrbostad sitt lag har base i USA spiller de i EPL Amerika.

— Det er seks lag i turneringen, hvorav tre av lagene er forhåndsfavoritter. Men man skal ikke undervurdere de resterende lagene. Vi går for førsteplass, uten tvil. Vi jobber hardt for å vinne denne turneringen, sier nordmannen.

Selv om det jobbes hardt inn mot turneringen, innrømmer Myrbostad at treningen har blitt påvirket av pandemien.

— Det var litt rart i starten, siden vi alltid ellers spiller fra samme sted. I starten så følte jeg at treningen var litt bekymringsløs, og dermed av lavere kvalitet, men det var bare slik i noen dager før vi hentet oss inn.

Siden turneringen har blitt delt opp i en europeisk og en amerikansk turnering, slipper Myrbostads lag å møte mange av de sterkeste lagene i verden.

— Det har nok økt sjansene våre for å ta førsteplassen. Men jeg forventer at vi skulle klart oss like bra dersom turneringen ble samlet under ett, som originalt planlagt. Men det er klart at vi slipper å møte mange utrolig sterke lag fra Europa. Vi deltar for å vinne uansett. Samme hvem som er med, og ikke.

ESL Pro League kan du se på TV 2 Sport 2 og gratis på TV 2 Sumo. Gruppespillet i den Europeiske turneringen har allerede begynt, men det er første fra 26. mars du kan følge de norske håpene Joakim «jkaem» Myrbostad (100 Thieves) og Håvard «rain» Nygaard (FaZe Clan).