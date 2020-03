– Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet , som sammen med Norsk Helsenett står for selvrapporteringstjenesten.

Man får ikke kontakt med helsepersonell gjennom tjenesten, men bidrar til å kartlegge hvor mange i Norge som kan være syke med koronavirus.

– Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

