Det melder sykehuset i en pressemelding søndag. Fødeavdelingen vil som følge av dette åpne igjen mandag morgen klokken 08.00

Sykehuset ble lørdag kveld informert av kommuneoverlegen i Rana om at den første prøven var et falskt positivt prøvesvar. Den ansatte ble da testet på ny.

– Dette er en gledelig nyhet for den aktuelle ansatte, for Helgelandssykehuset og for de gravide i sykehusets nedslagsfelt og deres familier, sier sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i pressemeldingen.

Alle ansatte og pasienter som er satt i karantene som følge av kontakt med den ansatte vil bli kontaktet av sykehuset.