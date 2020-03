Det er noen dager i livet som skiller seg ut. Bryllup og begravelser er noen av de viktigste. Presten Anette-Emilie Tøndel opplevde begge deler på en dag.

Når hun går opp kirkegulvet i Hålandsdalen kyrkje i Vestland, er det ingen organist som spiller brudemarsj. Kirken er ikke pyntet. Benkeradene står tomme. Det er ingen som tørker tårer eller tar bilder når brudeparet tar plass foran presten.

– Alt har sin tid. Det sa jeg også i begravelsen. Både det gode og det onde. Noen ganger er alt blandet på en dag, sier Anette-Emilie Tøndel.

Skulle vært 70 gjester

I bryllupet skulle det vært 70 gjester. Nå står alle benkeradene tomme. Bare brudgommens foreldre er i kirken som vitner.

INGEN GJESTER: Her skulle det vært 70 bryllupsgjester: Foto: Klaus Holthe.

– Det er spesielt når gjestene ikke er på plass. Jeg har tenkt mye på denne dagen. Det ble ikke som planlagt, men det er godt å gifte seg likevel, sier Oddvar Gangstø.

Hver år er det over 20 000 par som gifter seg her i landet. Samtidig er det over 40 000 dødsfall. Det betyr at det gjennomsnittlig er omkring 800 begravelser og 400 bryllup i uken. Alle disse seremoniene er nå hardt rammet av tiltakene som gjøres på grunn av korona-viruset.

Begravelse for nesten tom kirke

Tidligere på dagen holdt Anette-Emilie Tøndel begravelse etter 89 år gamle Magnus Jakobsen i Birkeland kirke i Bergen.

BEGRAVET: Magnus Jakobsen ble 89 år gammel. Foto: Privat.

Jakobsen, som var nummer ni i en søskenflokk på femten, hadde stor familie med ti barnebarn og 12 oldebarn.

– Det ble en veldig fin seremoni, men det var stusselig at så få kunne være til stede, sier sønnen Roger Jakobsen.

Deler av familien sitter i karantene, og andre kunne ikke komme på grunn av begrensningene på hvor mange som kan være til stede i et lokale samtidig.

– Vi respekterer regjeringen og tiltakene som gjøres. Vi har også en mor på 87 å ta hensyn til, sier Roger Jakobsen.

SEREMONI: Begrensninger på grunn av corona-viruset gjorde at bare en liten del av familien kunne være tilstede i Birkeland kirke. Foto: Lars Doksæter.

Begravelsen ble streamet

For at alle som ikke kunne være til stede skulle få se begravelsen likevel, streamet begravelsesbyrået seremonien.

– Korona-situasjonen gjør at størsteparten av familien ikke kunne være her. Det er selvfølgelig tungt å ikke kunne samles og være sammen i sorgen, sier Bjarte Mikkelsen fra Solstrand begravelsesbyrå.

STREAMET: Begavelsen ble streamet slik at familien som ikke kunne være i kirken kunne se og høre seremonien: Foto: Lars Doksæter.

Han forteller at det er en utfordring at det kommer flere blomster enn det er mennesker til stede.

– Det er rett og slett vanskelig å få med alle blomstene til graven, sier Mikkelsen.

Spesiell dag

For Anette-Emilie Tøndel, nå Gangstø, ble det en veldig spesiell dag.

GIFT: Anette-Emilie Tøndel og Oddvar Gangstø sa ja til hverandre i Hålandsdalen kyrkje foran vitnene, Kari og Jostein Gangstø. Foto: Klaus Holthe

– Begravelser og bryllup er en del av hverdagen som prest, men det er bare en gang man selv er brud. Bryllupsfest og seremoni i kirken skal vi gjøre på nytt når alt en gang har roet seg, sier bruden og forteller at det blir en rolig kveld.

– Alt er jo stengt. Nå skal vi ha oss en kopp varm sjokolade. Med tiden blir det kanskje også en bryllupsreise, sier hun.