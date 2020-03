Kolo Touré avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet bendroflumetiazid i mars 2011, og den daværende Manchester City-spilleren forklarte det med at han hadde tatt slankepillene til kona for å gå ned i vekt.

Det ble en utestengelse på seks måneder for Touré, som dermed også gikk glipp av Manchester Citys triumf i FA-cupen det året.

I et intervju med BBC forteller den tidligere Arsenal- og Liverpool-stopperen at det verste var måten det gikk inn på datteren.

– Det som gjorde mye mer vondt var da datteren min kom til meg og sa: «Pappa, har du dopet deg?» etter at en av guttene på skolen hadde sagt til henne at hun også måtte dopingtestes fordi faren hadde tatt doping. Jeg måtte forklare henne at i fotballens verden betyr «dop» noe som er forbudt, men det er ikke kokain eller noe sånt, sier Touré til statskanalen.

– Det føltes som om jeg hadde såret henne litt. Det var den dårlige siden av det, fortsetter Touré, som la opp som Celtic-spiller etter 2016/17-sesongen.

Ivorianeren står fast på forklaringen om at han brukte konas slankepiller.

– Det var veldig, veldig vanskelig. Jeg er veldig påpasselig på vekten. Selv nå veier jeg meg nesten hver dag. Det har jeg gjort siden begynnelsen av karrieren. Vekten min har gått litt opp og ned, og når du legger på deg to-tre-fire kilo, så blir du en annen spiller. Derfor tok jeg noe som gjorde at jeg skulle gå oftere på do. Jeg visste ikke at jeg gjorde noe galt. Da jeg fant det ut, ble jeg sjokkert, sier Kolo Touré.

Nå er storebror Touré førstelagstrener i Leicester under Brendan Rodgers.

– Jeg elsker fotball. Jeg har lidenskap for spillet. Jeg elsker å være rundt spillerne og gi råd. Jeg liker å være positiv. Du kommer til å ha oppturer og nedturer, men det viktigste er å stå på og tro på det du gjør, sier Touré.