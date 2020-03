Terje og Astrid flyktet under kraftig jordskjelv i Kroatia: – Hele huset begynte å skjelve

Jordskjelvet rammet et stort område nord for hovedstaden Zagreb klokken 6.23 søndag morgen. Styrken ble målt til 5,3. Skjelvets episenter var 7 kilometer nord for hovedstaden Zagreb, rundt 10 kilometer under bakken. Det opplyser det europeiske seismologiske instituttet (EMSC).

Bygningsrester strødd rundt

Øyenvitner melder om sprekker i murene på flere bygninger og hustak som er blitt ødelagt, og bygningsrester som lå strødd i gatene.

Strømforsyningen forsvant midlertidig, og folk løp ut av hjemmene sine mens alarmer gikk av. Det ble også meldt om flere branner.

– Forferdelig smell

Blant dem som måtte flykte fra skjelvet var tidligere TV 2-nyhetsanker Terje Svabø og kona Astrid Versto.

– Vi ble vekket av et forferdelig smell. Vi bor i tredje etasje midt i sentrum, i en gammel bygård. Hele huset begynte å skjelve. Det sprakk i veggene, og det falt ned murstein og murpuss. Heldigvis traff ingenting senga, sier han.

– Det føltes som at det pågikk lenge, men hvor lenge det faktisk pågikk aner jeg ikke. Vi fikk tatt på oss klær, og prøvde å forlate leiligheten. På grunn av skjelvet hadde ytterdøra til trappoppgangen satt seg fast, og vi brukte flere minutter på å få den løs.

STORE BLOKKER: Det falt store objekter fra hustak under skjelvet. Denne sykkelen ble knust av en murblokk. Foto: Darko Bandic

Han beskriver at ytterveggene på nabohus var delvis borte, og at det var panikk ute i gatene.

– Det lå strødd med mursteiener på bakken som var falt av husene. Utrolig nok var bilen vår så godt som uskadd. Nabobilen var så og si ødelagt, sier han.

De oppholder seg nå uskadd på Norges ambassade.

– Dette er noe jeg ikke ønsker å oppleve igjen, sier Svabø.

Ingen nordmenn meldt skadet

Også ved den norske ambassaden i byen ble skjelvet merket godt. Til TV 2 sier ambassadør Haakon Blankenborg at det det ser ut til at alle nordmenn i landet skal være i god behold.

– Det vi vet er at det er en god del materielle skader. Det var et kraftig skjelv, og effekten ble veldig sterk. Det pågår fortsatt etterskjelv, sier han til TV 2 klokken 09.40.

Han forteller at Norges utsendte er i god behold.

– De fleste nordmenn som vi har oversikt over i området er tilbake i Norge som følge av koronakrisen. Dette er et land der en ikke alltid har full oversikt, men så vidt vi vet er alle i god behold, sier Blankenborg.

Biler ble ødelagt av murbiter som falt ned fra en bygning i Zagreb. Foto: Filip Horvat

– Hvordan ser det ut ved ambassaden?

– Det er en del som er knust, og bokhyllene har tatt seg en tur rundt omkring i lokalet. Hyllene er i stor grad tømt. Det synes godt at det har vært et skjelv. Men alt fungerer av telefoner og internett, så sånn sett er det godt bra for oss, sier ambassadøren.