Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 05.17. Da første enhet var fremme et drøyt kvarter senere var boligen fullstendig overtent.

– Vi har ikke kontroll på om det befinner seg noen i boligen enda. Vi arbeider med å finne ut av dette, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Politiet fikk inn melding om brannen via AMK.

Klokken 06.40 skriver politiet på Twitter at det er registrert en person på adressen, og at det ikke er gjort rede for vedkommende.

– Det er ikke mulig å ta seg inn i boligen, skriver politiet på Twitter.

Boligen ligger for seg selv og det er ikke fare for at brannen sprer seg til nabohus, forteller operasjonslederen.