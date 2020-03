Testingen av malariamedisiner mot covid-19 skjer for tiden flere steder i verden, inkludert i Norge, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og er en del av en internasjonal studie for å teste mulig effekt på koronaviruset.

Donald Trump mener imidlertid testingen bør hoppes over, og at medisinen bør godkjennes som covid-19-behandling, slik at folk kan begynne å ta den nå.

Han gjentok meldingen under pressekonferansen på Det hvite hus lørdag, enda han er blitt motsagt av sin egen regjerings fremste ekspert på smittsomme sykdommer, Anthony Fauci, flere ganger.

– Hva har vi å tape? Jeg har en veldig god følelse når det gjelder dette. Vi kommer snart til å finne ut om det virker eller ikke, sa Trump, før han forlot pressekonferansen, der han sa at medisinen skal distribueres for bruk.

Kan gjøre skade

Det amerikanske medisin- og mattilsynet (FDA) opplyser at det har arbeidet tett med andre etater og institusjoner for å se på bruken av medisinen og «avgjøre om den kan brukes til å behandle pasienter med mild-til-moderat covid-19».

Ved Institutt for tropemedisin i Tyskland planlegges det klinisk testing av hydroxyklorokin. Ifølge instituttdirektør Peter Kremsner virker virkestoffet klorokin å ha en tilsynelatende effekt på koronaviruset, som egentlig heter SARS-CoV-2, i reagensrør.

Spørsmålet er hvordan effekten er på ulike mennesker. Ifølge Kremsner har store mengder med pasienter med covid-19 i Italia og Kina blitt forsøkt behandlet med klorokin i svært høye doser og i kombinasjon med mange andre medisiner, slik at det er vanskelig å si hva som eventuelt har hatt effekt og hvorfor.

– Det kan også være at det ikke virker eller til og med gjør skade, sier Kremsner.

Uenig ekspert

President Trump overlot podiet lørdag til en skeptisk smitteekspert, Anthony Fauci, som atter gang forklarte hva man kan tape og hvordan nye medisiner tas i bruk.

– Hvis du virkelig skal vite om noe virker, må du gjennomføre den typen tester som gir god informasjon, sa Fauci.

Han har også tidligere forklart at Trump «beviser» påstandene sine med bruk av medisinen som ikke er gjort i kontrollerte, kliniske forsøk, og at presidenten henviser til anekdoter når han skal informere.

Han påpekte at også spørsmål rundt dosering og bivirkning er svært viktig å ta hensyn til når det er snakk om ulike grupper og en ny sykdom.