Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.50. Innringeren observerte flere personer utøve vold mot hverandre i Thorvald Meyers gate.

– Når vi kommer frem er det tre personer i området, og vi får raskt kontroll på disse. En av dem er alvorlig skadet. Han er knivstukket i armen og fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Operasjonslederen forteller at den fornærmede, en mann i 30-årene, er alvorlig, men ikke kritisk skadet.

Politiet har pågrepet et mann i 50-årene. En tredje person har status som vitne.

– Vi antar de har en relasjon, men vi vet ikke hva den er per nå. Vi skal nå undersøke hva som har skjedd i forkant, sier operasjonslederen.

Kort tid før hendelsen i Thorvald Meyers gate var det en annen knivrelatert episode i en leilighet i Trondheimsveien, der to personer etterhvert ble sendt til legevakt med kuttskader. Politiet ser ikke noe relasjon mellom de to knivepisodene per nå, men opplyser om at de vil undersøke dette.