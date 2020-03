Slik fikk Asia kontroll på koronaviruset

Omfattende testing

Ikke alle asiatiske land stanset utbruddet like effektivt som Taiwan. I Sør-Korea spredte viruset seg voldsomt, og landet hadde på et tidspunkt flest tilfeller i verden etter Kina. Takket være omfattende testing og smitteoppsporing klarte også Sør-Korea å bremse spredningen av viruset.

– Hvordan Sør-Korea økte beredskapen og testet befolkningen var enestående, sier Ooi Eng Eong, professor ved National University of Singapore til BBC.

Helsepersonell gjennomfører temperaturmålinger av reisende på togstasjonel i Seoul. Foto: Ahn Young-joon/AP Photo

Der hvor Sør-Koreas omfattende testing ga resultat, feilet flere vestlige land. I USA fungerte ikke testutstyret som det skulle innledningsvis. Etter flere uker med manglende tilgang, innførte Donald Trump gratis testing for alle landets innbyggere.

Sør-Korea opplevde Mers-utbruddet i 2015 og Sars-viruset i 2003. Flere eksperter tror denne erfaringen utløste den hurtige testingen av koronaviruset.

– Jeg tror vi kan lære av tidligere feil, og Sør-Korea er et godt eksempel på dette. Bare se på hvor mange tester de har gjennomført og hvor raskt de har reagert, sier Ashley Arabasadi, leder i helseorganisasjonen Global Health Security Agenda Consortium.

Overvåkning og fengsel

I Singapore gjennomførte man omfattende smitteoppsporing av over 6000 personer. Ved hjelp av overvåkningsvideoer fant man potensielt smittede, gjennomførte tester og beordret dem til hjemmeisolasjon frem til resultatene var klare. Landet har så langt 153 bekreftede smittetilfeller og to dødsfall.

Dette ble også prioritert i Hongkong, og smitteoppsporingen går tilbake til to dager før en person først viste symptomer på viruset. Myndighetene, som gjentatte ganger har blitt kritisert for menneskerettighetsbrudd, har også innført svært inngripende tiltak for å forsikre at hjemmeisolerte faktisk holder seg hjemme. Ved hjelp av elektroniske armbånd sporer myndighetene personer i karantene.

Ved hjelp av disse blå armbåndene sporer myndighetene i Hongkong personer i karantene. Foto: Anthony Wallace

I Singapore kontaktes personer i karantene flere ganger daglig, og må ha bildebevis for å dokumentere at holder seg hjemme. Brudd på karantenereglene kan straffes med fengsel.

Åpne skoler og utesteder

Å hindre at store folkemasser samler seg er et viktig tiltak i kampen mot spredningen av koronaviruset. Flere land, inkludert Norge, har valgt å stenge skoler, så vel som offentlige arrangementer, restauranter og utesteder.

Skolene i Tawian holder åpne, men har innført nye skolepulter for å begrense spredning av koronaviruset. Foto: Ann Wang/REUTERS

I Singapore er skolene fremdeles åpne. I Hongkong holder de stengt, men restauranter og utesteder fortsetter som tidligere. Professor Ooi mener at de asiatiske landene kan unngå å innføre like drastiske tiltak som man ser i Europa på grunn av det effektive arbeidet som ble gjort i utbruddets tidlige fase.

– Da europeiske land begynte å reagere var antallet smittede allerede så høyt at det krevde drastiske tiltak, sier professoren.

Ny bølge på vei

De aggressive tiltakene som nå innføres over hele Europa vil forhåpentligvis være effektive i kampen mot koronaviruset. Uavhengig av utfallet, kan europeiske myndigheter gjøre lurt i å se til Asia for veien videre. Til tross for at spredningen er under kontroll, opplever nå en rekke asiatiske land en ny korona-bølge.

I både Kina, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Hongkong rapporteres det om få lokale smittetilfeller, men en rekke nye tilfeller fra personer som ankommer fra andre land. Eksperter er bekymret for at tiltakene mot viruset avsluttes for tidlig.

– Jeg vet ikke om det er mulig å opprettholde så omfattende tiltak lenge nok. Vi kan ikke slappe av før vi har en vaksine, og det kan ta ett og et halvt år. Folk i Hongkong er allerede lei etter to måneder, sier professor Cowling ved regionens universitet.