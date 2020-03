Italia stenger all produksjon som ikke livsnødvendig

KRISE: Italias statsminister Giuseppe Conte innfører drastiske tiltak for å takle det han kaller landets største krise siden krigen. Foto: Tiziana Fabi

Statsminister Giuseppe Conte beordrer at all aktivitet som ikke er nødvendig, av kritisk betydning eller uunnværlig for nødvendige goder i Italia skal stenge.