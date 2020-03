Det opplyste Nordland politidistrikt klokka 22.23 lørdag kveld. Brannmannskapene har nå kontroll på stedet.

Like etter klokka 19 brant det i flere boenheter i et rekkehus. Brannen spredte seg etter hvert til en naboleilighet. Det medførte at tre nabohus ble evakuert.

Totalt 3 leiligheter er totalskadd/nedbrent. Brannmannskapene har nå kontroll på stedet. https://t.co/WediuFTys6 — Politiet i Nordland (@politinordland) March 21, 2020

Fem personer sjekkes på legevakten etter å ha pustet inn røyk. Beboere i nærheten bes om å holde vinduene lukket.

Mandag døde en eldre person i en brann i en enebolig på øya. En annen person ble sendt til sykehus.

