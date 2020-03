Samtidig som stadig flere blir smittet av viruset, brer også bekymringen seg i folket om hvilke konsekvenser situasjonen kan få.

Åtte av ti bekymret

For en uke siden svarte 72 prosent av de spurte at de er helt enig eller delvis enig i påstanden om at at de er bekymret for konsekvensene for seg selv og sin familie.

Denne uken svarer hele 78 prosent det samme, viser Kantars koronabarometer.

Bare 21 prosent av de spurte er helt eller delvis uenig i påstanden om at de er bekymret for konsekvensene for seg selv og egen familie som følge av viruset.

Tallene viser at kvinner er litt mer bekymret enn menn, mens de med lav utdanning er litt mer bekymret enn de med høy utdanning.

Folk som bor i Oslo-området er i litt mindre grad bekymret enn folk i resten av landet.

Svenskene mindre urolige

I nabolandet Sverige har myndighetene vært mer tilbakeholdne med å sette inn tiltak.

Forrige helg ble det samme spørsmålet stilt til svensker, og tallene viser at nordmenn bekymrer seg i langt større grad for konsekvensene av viruset.

Mens 72 prosent av de spurte i Norge i forrige uke svarte at de var bekymret for konsekvensene, var det tilsvarende tallet i Sverige 41 prosent.

56 prosent av svenskene svarte at de ikke var bekymret, mens det bare var 26 prosent av de spurte i Norge som i forrige uke svarte at de ikke var det.

Mens 37 prosent av de spurte i Norge i forrige uke svarte at de tror det er sannsynlig at de blir smittet av viruset, svarte 40 prosent av svenskene det samme. Denne uken svarer 42 prosent av de spurte i den norske undersøkelsen at de tror de blir smittet.

Tallene er sammenlignet med forrige ukes tall i Norge, for å få mest mulig likhet i perioden når intervjuene ble gjennomført (se faktaboks nederst i artikkelen).

Bekymrer mer enn klima

Nordmenn er altså langt mer bekymret for konsekvensene av koronaviruset enn svenskene. Viruset skaper større bekymring i Norge enn klimaendringene.

Før nyttår stilte Kantar spørsmål om nordmenn er bekymret for konsekvensene av klimaendringene for seg selv og sin egen familie. Da svarte 54 prosent at de var det, mens det nå er 78 prosent som er bekymret for konsekvensene av koronaviruset.