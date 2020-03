Real Madrids tidligere president hadde vært innlagt på sykehuset i flere dager etter at han testet positivt på koronaviruset.

Lørdag kveld skriver Marca at Lorenzo Sanz er død. Under Sanz tid i Real Madrid fra 1995 til 2000 vant klubben Champions League to ganger.

17. mars ble han innlagt etter å ha hatt feber i flere dager. Da han ble testet på sykehuset kom det frem at han var smittet av koronaviruset. Etter dette gikk det kort tid før han lørdag ble erklært død.

Sanz eide også den spanske klubben Malaga fra 2006 til 2010.

I sin første hele sesong som president for klubben hentet han den legendariske fotballtreneren Fabio Capello og lot italieneren bygge et slagkraftig lag som inneholdt stjerner som Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Raúl og Davor Šuker.

Sønnen hans Fernando forteller også til AS at Sanz også hadde diabetes.

Sanz skrev seg inn i historiebøkene til Real Madrid-supporterne da han etter seieren mot Juventus i Champions League-finalen i 1998 kom på alle TV-skjermer mens han danset "La Macarena" i VIP-boksen.

