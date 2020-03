Norsk landslagsspiller om livet i kriserammede Milano: – Det er skremmende

– Det er kjekt. Det er klart at det er dager der det er ekstra tungt, så da er det godt å være to stykker her. Vi underholder hverandre, forteller sogningen.

– Man vet ikke hvor ille det er

Hovland og alle lagvenninnene er friske. Det er heller ikke meldt om noen smittede i støtteapparatet rundt laget. Likevel følger Hovland naturlig nok korona-utviklingen tett.

– Jeg er mye på Twitter og følger med på nyhetene både her i Italia og hjemme i Norge. Når man holder seg inne hele dagen, så får man ikke med seg alt som skjer. Det blir litt sånn at man ikke vet hvor ille det er.

Bare i løpet av det siste døgnet har 651 dødd i Italia som følge av viruset. Italia er landet i verden med flest døde av koronaviruset. Rundt 5500 liv er gått tapt.

– Jeg hadde håpet at det skulle kommet noen positive nyheter etter de nye restriksjonene. Håpet var at tallene på dødeligheten skulle gå ned, men det har ikke skjedd. Forhåpentligvis snur det snart, sier den tidligere Sandviken-kapteinen.

– Det er vanskelig å innse hvordan det faktisk er. Når jeg ser på nyhetene i Norge, gir det av og til et annet perspektiv enn hva jeg får her. Men nå er ikke jeg i nærheten av sykehusene og slike steder, så akkurat det kan jeg ikke jeg uttale meg om.

– Hvordan merker du situasjonen i ditt hverdagsliv?

– Det blir mer og mer tomt i gatene og det er veldig mye stillhet. Folk holder avstand. Det er vanskelig å forstå hvor ille det er. Du kan høre sirener ofte. Det hører man jo uansett, men man tenker mer over det nå. Veldig mange går med munnbind. Mange uttalt at det var en spøkelsesby før en stund siden. På det tidspunktet føltes det ikke sånn, men nå er det definitivt en spøkelsesby. Det er øde.

– Hvordan ser du på de kommende ukene?

– Man må bare være positiv og håpe at ting endrer seg. Grafene må begynne å gå nedover snart. Vi må bare leve dag for dag og uke for uke.

– Norge er der Italia var for noen uker siden

AC Milan-forsvareren følger også utviklingen i Norge tett. Hun ser visse likhetstrekk med hvordan ståa var i Italia for noen uker siden.

– Folk tar det veldig på alvor her nå, og følger alle restriksjoner. I begynnelsen var det ikke sånn. Jeg føler at Norge er litt sånn som Italia var i begynnelsen. Så skjønte folk alvoret. Men jeg verken tror eller håper det blir like ille i Norge som her, sier 29-åringen.

Lørdag kom nyheten om at flere herrelag på Serie A-siden skal begynne med treninger igjen kommende uke. Det kommer ikke til å skje med AC Milan-kvinnene på en stund.

– Vi har bare fått beskjed om at vi ikke kommer til å trene på minst to uker til. Men ting kan endre seg. Alt kan endre seg fra dag til dag.

Milan-damene har syv ligakamper igjen av sesongen. Storklubben ligger på en tredjeplass. I utgangspunktet skulle sesongen blitt ferdigspilt 16. mai, men nå er det helt uklart hvortid de resterende kampene kan gjennomføres.