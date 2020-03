Oslo kommune varslet lørdag at de følger situasjonen i utelivet tett, og at det kunne bli aktuelt å pålegge enkelte utesteder å stenge.

Ifølge NRK har nå byrådet i Oslo besluttet å forby skjenking av alkohol i hovedstaden.

Søndag denne uken innført kommunen en rekke reglementer og råd for serveringsbransjen. Med de nye reglene medførte det at alle serveringssteder måtte stenge klokken 21, og at alkoholserveringen måtte stenge 20.30.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon. Vi må ta vare på hverandre og få kontroll på smittesituasjonen. Dessverre ser vi at de som holder åpent ikke overholder reglene. Da er vi nødt til å gjøre tiltak, sier næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen til kanalen.

Forbudet gjelder fra klokken 20.30 lørdag kveld.

