I disse tider er det vanskelig å drive med fellesaktivitet, men tidligere landslagsspiller og TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen viser hvordan man kan trene på fotball-finessen enten alene eller med resten av familien.

Hinderløype

Man må klare hvert hinder før man går videre til neste hinder.

Hinderløypa kan kjøres alene der man, for eksempel, kan ta tiden for å ha noe å strekke seg etter. En annen variant er å konkurrere mot hverandre, enten at det er førstemann til å bli ferdig eller hvor mange runder man klarer å gjennomføre innen en viss tid.

Alle øvelsene kan tilpasses etter nivå.

1. Bowling

I denne øvelsen skal man klare å velte en gjenstand (for eksempel en vannflaske) med ballen.

2. Treffe kassa

Her skal man vippe ballen og treffe oppi en kasse, en bøtte eller det som er tilgjengelig.

3. Vippe ballen

Sett en gjenstand oppå noe med høyde, for eksempel et gjerde, et rekkverk eller et bord. Vipp ballen på gjenstanden slik at den velter.

4. Presisjon

Slå en pasning og få ballen til å ende opp innenfor et merket område. Ballen skal ligge helt stille innenfor området.

5. Triksing

Her er det om å gjøre å trikse et viss antall ganger fortest mulig uten å miste ballen. Man kan selv velge om man vil gjøre det med et sprett i bakken eller ikke.

Fotballtennis (her trengs det flere spillere)

Man tar en eller annen gjenstand (for eksempel et bord eller et nett) som man kan spille over. Spillerne fordeler seg på hver sin side av gjenstanden og man kan kun ha en sprett i det pasningen går over. Bli enige om reglene på forhånd.

To touch-lek (her trengs det flere spillere)

Spilleren har kun to touch før den sentres til den andre spilleren. Ballen går under bordet hele tiden.Her er det om å gjøre å sette den andre spilleren ut av spill, og man kan da kjøre en "GRIS"-variant. Mister den ene ballen, får man en bokstav.