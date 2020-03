Se finalen i videovinduet øverst!

– Jeg har alltid elsket det norske folk, sier Giggs til TV 2, og fortsetter:

– Det har vært mange gode spillere i Premier League. Det å bli kåret til den beste er utrolig.

TV 2s seere har sammen stemt frem tidenes Premier League-spiller via TV 2 Sportens app.

Konkurransen var beinhard og blant de 32 kandidatene var det ikke engang plass til superstjerner som Mohamed Salah, David Beckham og Kevin De Bruyne.

Og det ble noen tøffe valg underveis, blant annet gikk Wayne Rooney så vidt videre fra en uhyre jevn duell med Paul Scholes, og Cristiano Ronaldo danket ut selveste Eric Cantona i kvartfinalen.

Men ingen av dem nådde helt opp.

Til slutt sto det mellom Ryan Giggs og Thierry Henry i finalen. En finale ekspertene var samstemte i at var en riktig og verdig finale.

Der gikk walisiske Giggs av med seieren etter å ha fått 51,2 prosent av stemmene. Venstrekanten spilte for Manchester United fra 1990 til 2014, og hadde også en liten periode som vikarierende manager for de røde djevlene.

Selv innrømmer Giggs overfor TV 2 at hans stemme hadde gått til spilleren han selv slo ut i kvartfinalen.



– Alan Shearer er en spiller jeg ville elsket å spille på lag med. Han var med da Premier League startet og har scoret enormt med mål. Etter kampene våre på Old Trafford så jeg alltid opp på skjermen for å se resultatene fra de andre kampene, og da hadde Shearer alltid scoret. Uansett om det var for Blackburn eller Newcastle.

– Det at han fortsatt er tidenes mestscorende i ligaen er enormt, han hadde fått min stemme, innrømmer Manchester United-legenden.

– Definitivt en verdig vinner

– For en fantastisk karriere. Definitivt en verdig vinner, sier kommentator Kasper Wikestad.

JEVNT: Ryan Giggs gikk seirende ut av duellen mot Thierry Henry stemt frem på TV 2 Sportens app.

– Vi må bare hylle denne vinneren. Han har scoret i tjue Premier League-sesonger på rad og vunnet tretten seriemesterskap. Det er helt vilt, altså, mener Erik Thorstvedt.

Øyvind Alsaker hadde helst sett Thierry Henry på topp, men mener likevel at utfallet var til å leve med.

– Dette var en herlig finale. Gratulerer til Ryan Giggs, sa Øyvind Alsaker som har kommentert mange Giggs-kamper opp gjennom årene.

Søndag kan dere kåre tidenes norske Premier League-scoring. På TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 15.00.