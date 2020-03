– I Norge har vi et samfunn med høy tillit, og folk følger rådene som blir gitt. Derfor blir det trolig ikke nødvendig med portforbud, sier Nakstad til NTB.

Han understreker imidlertid at det kan bli nødvendig med andre tiltak enn de som er på plass i dag. Tidlig i neste uke skal det komme en oppdatering på hvordan det norske samfunnet blir organisert framover for å forhindre at koronautbruddet blir for stort.

– Vi jobber fra dag til dag. Akkurat nå er det viktigste at vi gjennomfører tiltakene som er på plass, og at vi skaffer smittevernutstyr, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren gjentar at det viktigste er at folk holder avstand til hverandre.

