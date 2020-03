Siden koronavirusutbruddet begynte, har mangelen på smittevernutstyr som munnbind, hansker og smitteverndrakter vært en utfordring.

Flere kommuner og sykehus rundt om i landet er tomme for smittevernutstyr, og helseminister Bent Høie har bedt om hjelp til å skaffe mer utstyr.

Helsfyr tannklinikk ga denne uken bort 600 munnbind til øre-nese-halsavdelingen på Rikshospitalet.

– De hadde bare fem igjen, sier tannlege Nina Kolden ved klinikken.

Ikke bruk for dem

Helsfyr tannklinikk er en middels stor klinikk, der hver tannlege vanligvis har behandlet opptil 15 personer daglig. Mellom hvert pasientbytte bytter tannlegen også munnbind. Nå er imidlertid driften kuttet drastisk.

– Alle tannklinikker har munnbind for en måneds arbeid. Men nå er det kanskje bare to personer innom her om dagen, sier tannlegen.

De bestemte seg for å samle opp munnbind fra lagrene, for å så donere dem til Rikshospitalet. Så kjøper de heller nye til seg selv utover våren.

– De ble kjempeglade. De fikk en kasse med 600 munnbind, sier Kolden, som også forklarer at dette var første porsjon med overskuddsmunnbind. De har også flere på lager som de vil dele ut.

Flere vil bidra

Etter at de publiserte et innlegg om donasjonen på Facebook, har flere tannklinikker tatt kontakt med dem. De har også mange munnbind på lager, men vet ikke hvor de skal henvende seg.

– Det er tydelig at det er flere som har munnbind de vil levere, sier Kolden.

Oslo kommune ber imidlertid alle som sitter på godkjent utstyr om å kontakte dem på suppliercovid19@uke.oslo.kommune.no.

– Et koronautbrudd krever langt mer smittevernutstyr enn en normalsituasjon. Vi jobber intenst med å skaffe smittevernutstyr. Dette er en knapphetsressurs i hele landet, og situasjonen er svært krevende for kommunene, sier byrådsleder Raymond Johansen.