Utenlandske klubber har tatt kontakt med norsk fotballagent

Da TV 2 snakket med daglig leder i FKH, John Harald Log, på onsdag sa han at to av spillerne ikke var permittert grunnet frykten av å miste dem.

GJENNOMBRUDD: Kristoffer Velde fikk sitt gjennombrudd forrige sesong, og ble en viktig spiller for FKH utover sesongen og toppet det hele med en cupfinale.

– Tre av dem er av solidaritetshensyn. Det er ikke alle som er registrert og har rettigheter i NAV-systemet, sier han til TV 2.

– Hva med de to siste?

– Der må jeg være så ærlig å si at det er av frykt for at agenter skal ta dem.

Velde forstår veldig godt at spillerne som ikke har krav på dagpenger ikke blir permittert, men han stusser litt på at klubben velger å skjerme to av spillerne.

– Lettere å hoppe av skuta når noen blir behandlet annerledes

Velde signerte senest i høst en ny kontrakt med FKH som varer ut 2022-sesongen. Han tror at FK Haugesunds håndtering av saken har gjort det enda lettere for spillere å eventuelt forlate klubben etter at de valgte å skjerme kun et fåtall av spillerne.

– Slik jeg ser det har de gjort situasjonen for folk til å dra litt enklere. De er kyniske og det må vi også være om ting ikke forbedrer seg fremover. Det er lettere å hoppe av skuta når noen blir behandlet annerledes, sier 20-åringen.

Selv føler han at han er i en vanskelig situasjon ettersom han føler at FKH har gitt han mye.

– Historien min tilsier at jeg skylder FKH mye. De har gitt meg en god del sjanser opp gjennom årene. Hadde det ikke vært for Eirik Horneland, Karl Oskar Emberland og ikke minst Jostein Grindhaug, så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Men fotball er et kynisk spill og man må tenke på seg selv som en bedrift også. Da må man ta noen tøffe valg iblant, sier han.

Velde tror også at det hadde blitt større splid i gruppen dersom klubben hadde skjermet enda flere. Samtidig understreker han at det ikke er noe splid i garderoben, ettersom det ikke er de skjermede spillernes skyld at de blir skjermet.

Tror ikke det blir noen folkevandring ut av landet

20-åringen tror det kommer til å bli mye trykk på spilleren som eventuelt velger å forlate en norsk klubb først, men han ser på det som sannsynlig at noen kommer til å dra før eller siden.

– Det kommer til å være mye snakk om det når første mann drar. Det er nok ikke kjekt å være den spilleren som drar ut av Norge først i denne situasjonen. Dersom det ikke blir bedre, så tror jeg nok at noen drar, sier Velde.

EGENTRENING: Velde var lørdag ute og trente på egenhånd i Haugesund. FOTO: Vegard Bjelland.

Noe Lillejord er enig i.

– Det blir nok et stort fokus på første mann som drar. Vi må samtidig stikke fingeren ned i jorden og si at det er en begrenset antall norske spillere som er aktuelle for utenlandske klubber. Det blir nok neppe noen folkevandring av norske spillere til utlandet. Jeg tror de fleste spillerne kommer til å sitte rolig og være tålmodige. De vil nok være med på dugnadsånden om at klubber skal komme sterkt tilbake, sier fotballagenten.

– Hvor lang tid tror du det tar før noen drar?

– Jeg tror nok de aller fleste spillerne vil kunne sitte i denne situasjonen i en til to måneder. Men det er vanskelig for meg å se inn i krystallkulen.