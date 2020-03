Pilen har pekt nedover for Philippe Coutinho etter at han gikk fra Liverpool til Barcelona for om lag 1,6 milliarder kroner i 2018.

Coutinho slet med å leve opp til de enorme forventningene på Camp Nou. I fjor sommer forsøkte Barcelona å bli kvitt brasilianeren, som endte opp i Bayern München på lån.

– Hadde jeg vært Philippe Coutinho, ville jeg hver morgen våknet opp og spurt meg selv: Hvorfor signerte jeg for Barcelona, skriver Emmanuel Petit, verdensmesteren for Frankrike i 1998, sin Paddy Power-spalte.

Petit bør vite hva han snakker om, for i 2000 forlot han Premier League og Arsenal til fordel for Barcelona, men heller ikke han klarte å slå til i den katalanske storklubben. Allerede året etter var han tilbake i Premier League for Chelsea.

– Jeg kan huske den tiden jeg våknet opp om morgenen i Barcelona, og jeg tenkte på samme måte: Hvorfor dro jeg? Hvorfor dro jeg? Hvorfor dro jeg? Coutinho må ha stilt seg det samme spørsmålet en stund nå. Han dro til Bayern München, men han spiller bare noen ganger og er ikke en som er fast på laget, mener nå 49 år gamle Emmanuel Petit.

ANGRET: Emmanuel Petit gikk fra Arsenal til Barcelona i 2000, men angret. Allerede året etter var han tilbake i Premier League for Chelsea. Foto: Tioni Garrida

Bayern München skal angivelig ha en opsjon på å kjøpe Coutinho, som har scoret ni mål og satt opp åtte scoringer på 32 kamper denne sesongen, men tyskerne skal være skremt av summen på over én milliard kroner. Den siste tiden har 27-åringen vært koblet til Premier League og Chelsea.

– Jeg er ganske sikker på at en retur til England ville fungert for ham. Vi vet alle hva han er kapabel til. Jeg var en stor fan av ham da han var i Liverpool. Jeg blir veldig, veldig glad om vi ser ham i Premier League igjen, sier Petit.

Siden Coutinho forlot Liverpool har Merseyside-klubben vunnet Champions League og er på stø kurs til sin første ligatittel på 30 år. Journalistene tettest på Liverpool har gjentatte ganger utelukket en retur til Anfield for Coutinho.

– Da jeg var i Barcelona, ønsket Arsenal meg tilbake. Det var fristende, og jeg var nær ved å returnere, men til slutt måtte jeg være ærlig med meg selv. Jeg forlot klubben av en grunn ett år tidligere. Liverpool har vist at de ikke trenger ham, så hvorfor skulle han gå tilbake dit? spør Petit retorisk.