Disse klærne ble brukt til å tenne på kirken

Klokken 01.45 natt til torsdag i forrige uke gikk alarmen i Sel kirke, som ligger fem kilometer nord for Otta sentrum i Sel kommune. Noen hadde knust to vindusruter. I løpet av kort tid var vekter på plass ved kirken.

– Vekteren så ingen da han kom. Men han kjente sterk lukt av brennbar væske, forteller kirkeverge i Sel kirke, Jorunn Dagsloth Elvestad.

Opprørte

Sel kirke er en korskirke som ble oppført i 1742. Elvestad priser seg lykkelig over at det ikke tok fyr.

– Takket være innbruddsalarmen og at vaktselskapet var i nærheten, gikk det bra. Men vi er ganske opprørte over at det går an. At noen ønsker å tenne på kirken vår. Det er fryktelig trassig å tenke på, sier hun.

Sammenheng

Politiet satte raskt brannen i sammenheng med en annen kirkebrann noen uker i forveien.

Litt over fire mil unna, vel 40 minutter kjøring, ligger Dombås kirke. Den ble totalskadet innvendig etter at noen tente på den natt til torsdag 20. februar. Guri Ruste, leder i Dovre kyrkjelege råd, kom så fort hun kunne da hun fikk telefon om at kirken sto i full fyr.

FORSØK: Kriminalteknikere sammen med brannvesenet prøvde å gjenskape natten da Dombås kirke brant.

– Først var det en trøst at jeg fikk se at spiret på kirka sto, og at kirka sto utvendig. Så ble det en nedtur når jeg fikk se innvendig hvor ille det så ut. Det var trist, sier hun.

Dombås kirke var akkurat nyrestaurert og hadde fått et nytt orgel til flere millioner kroner, men alt ble ødelagt.

– Da kjente jeg på ei maktesløshet og sorg, sier Ruste og sukker.

Gjennombrudd

Men etter kirkebrann nummer to, kom gjennombruddet. Kriminalteknikerne fant fingeravtrykk.

TEKNISK UNDERSØKELSE: Her undersøker kriminalteknikerne buksen som gjerningsmannen glemte igjen på benken. FOTO: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2.

Politiet fikk match med fingeravtrykkene i sine egne registre i forbindelse med et tidligere besøksforbud. Avtrykket tilhører en mann i slutten av 20-årene. I helgen tilsto han begge brannene.



I fengslingskjennelsen fra Hedmarken tingrett står det at mannen skal ha sagt i avhør at han var sint fordi en norsk mann har satt fyr på koranen uten at politiet har gjort noe med det.

Ønsker fortsatt tips

Politiet ønsker fortsatt tips i saken for å sjekke om mannens tilståelse er reel. Blant annet ønsker de tips om en mann som ble observert samme natt som Dombås kirke brant. Personen ble observert ca. klokken 03.30-03.45 gående på nordsiden av E136 vestover fra Dombås sentrum ved rundkjøringen i retning Lesja.

Dette er signalementet: