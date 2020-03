183 nye personer er bekreftet smittet av covid-19 det siste døgnet.

130 personer av de smittede er innlagt på sykehus, som er en nedgang på fem personer fra fredag. Totalt 33 personer har vært, eller er, innlagt på intensivavdeling.

Det er ikke registrert noen nye dødsfall. Totalt syv personer har mistet livet som følge av koronaviruset i Norge.

FHIs dagsrapport omfatter alle registrerte tilfellene fram til midnatt fredag.

891 personer har blitt smittet i Norge, 892 personer har blitt smittet utenlands og for 143 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 455 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 408 har ikke kjent smittevei, 28 er under avklaring, opplyser Folkehelseinstituttet.

Gjennomsnittsalder for de smittede er 47,1 år. Av de smittede er 44,7 prosent kvinner og 55,3 prosent er menn.

Over 45.000 personer har blitt testet for koronaviruset i Norge.