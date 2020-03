Allsvenskan-proff langer ut mot norsk modell: – Det er patetisk

Mens Norge omtrent har gått i «lockdown» etter at koronaviruset kom til landet, er situasjonen en helt annen over grensen.

Sverige har valgt en veldig annen tilnærming for å bekjempe viruset og forsøker enn så lenge å la hverdagen fortsette mest mulig uforstyrret.

Fortsatt står Allsvenskan oppført til å starte allerede 2. april, men det virker mer og mer som en ønskedrøm.

Ingen fellestreninger, men får bruke klubbens anlegg

Aslak Fonn Witry er en av tre norske Djurgården-spillere. De regjerende mesterne har stanset alle fellestreninger og spillerne har fått individuelle treningsprogram.

Trønderen forteller til TV 2 at han helst skulle dratt hjem til Trondheim, men at de norske karantenereglene gjør det vanskelig.

– Jeg vil selvfølgelig egentlig reise hjem, men for det første blir du satt to uker i karantene mens her i Sverige er alt åpent. Samtidig er det fare for at man ikke kommer tilbake igjen hvis treningene og sesongen opptas.

– Klubben har gitt alle spillere flyforbud, men jeg snakket med dem om å kjøre over grensen. Men det er ikke noen vits når man bare blir satt i karantene. Grunnen til at man vil reise er at man ønsker å se familie og venner. Men jeg har samboeren min her i hvert fall. Vi får trent godt og gjort ting, så jeg skal ikke klage.

Witry forteller at klubbens treningsanlegg blir holdt åpent for A-lagsspillerne og at han trener der jevnlig sammen med to-tre lagkamerater.

– Jeg har ikke tatt noen skade av hvordan de har gjort det her i Sverige enn så lenge, så jeg er godt fornøyd med at jeg får trent litt. Vi er nøye med hygienen og følger anbefalte smitteråd.

Slakter den norske modellen: – Skjønner at spillerne blir kyniske

Fra Stockholm har 24-åringen hatt god tid til å følge den norske permitteringsdebatten.

NISO har sammen med norske klubber åpnet for at det er greit å permittere spillerstallen og samtidig beholde noen spillere som de anser som særlig verdifulle. Til nå er Haugesund eneste klubb som har valgt å benytte seg av den muligheten – noe som har vakt stor debatt.

Overfor TV 2 innrømmet FKHs daglige leder, John Harald Log, at han fryktet agenter ville snappe spillerne.

Enn så lenge har ingen svenske klubber måttet permittere spillere, men Witry tror det bare er et spørsmål om tid.

– Det er mange svenske klubber som sliter økonomisk, forteller han.

Selv frykter han ikke å bli permittert ennå – Djurgården står godt stilt økonomisk etter seriegullet i høst, og har lovet at spillerne er fredet. Men skulle situasjonen endre seg, håper den tidligere Ranheim-spilleren at svensk fotball ikke tar etter den norske modellen.