En enstemmig finanskomité støtter tiltakene som regjeringen la fram i statsråd fredag. Det er likevel lagt to premisser til grunn.

– Det skal være en midtveisvurdering når man har gitt garantier til en verdi på 25 milliarder kroner. Da skal man se på hvordan det har blitt spredt geografisk, for å sikre at krisepakken treffer bedrifter over hele landet, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, til TV 2.



Det andre premisset gjelder moms. Her har stortinget uttrykt et ønske om å gi lavere momssats fra 1. januar, altså med tilbakevirkende kraft.

– Stortinget har sagt at de skal ta en ny runde på hvordan man skal få dette til. Hvis ordningen ikke er på plass før neste fredag, så reduseres momsen ytterligere eller så kan det komme en ny form for kompensasjon, sier Vedum.

Forslaget skal behandles på stortingsmøtet som begynner 12 lørdag.

Vil hindre utbyttefest

Tiltakene finanskomiteen nå er enige om har en ramme på 100 milliarder kroner, og ble lagt fram for Stortinget fredag.

Det har tidligere vært usikkerhet rundt hvordan man skal sikre at bedrifter ikke utnytter systemet. Her har Senterpartiet vært opptatt av å ha klare regler for å hindre at bedrifter tar utbytte i egen lomme, mens høyresiden har vært opptatt av at enkelte bedrifter blir nødt til å ta utbytte.

– Det er samme skille som før i uken. Det er på ingen måte ønskelig med store utbytter. Sp, Ap og Sv mener regjeringen burde gå lenger for å stramme dette inn, sier Vedum.

Alle partiene er enige om at regjeringen må komme tilbake med målrettede ordninger for oppstartsbedrifter.

Dette er det enighet om

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Detaljeringen og innrammingen av bankpakken med en samlet ramme på 100 milliarder kroner. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, og at ordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

To elementer

Den andre ordningen var rettet mot de største bedriftene, som i større grad låner penger gjennom obligasjonsmarkedet.

Regjeringen ønsker å gjenopprette Statens obligasjonsfond for på den måten å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre finansiering til norsk næringsliv. Fondet er tenkt å få en ramme på 50 milliarder kroner.

– Vi vil gjøre det som trengs for å sikre norsk økonomi og bistå norske bedrifter – både store og små virksomheter. Disse ordningene vil være til hjelp for næringslivet og de mange små og mellomstore bedriftene som nå står i en svært krevende situasjon. Målet er å få så mange som mulig gjennom krisen, og at de som har en jobb fortsatt vil ha den når krisen er over, sa næringsminister Iselin Nybø (V) fredag.