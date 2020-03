Bydeler på Oslo vest er verst rammet

– Nei, tvert imot. Det er mye mindre smitterisiko å være ute enn inne, men selv ute må man prøve å holde avstand med den en-meters regelen som er gitt.

– Av og til kommer man jo litt inn på hverandre, men man må passe på. Jo tettere folk er sammen, jo lettere vil smitten kunne spre seg. Nå er det en forskjell på innendørs og utendørs. Smitten spres lettere innendørs enn utendørs, sier han.

Nærbutikken foreløpig ikke smittekilde

TV 2 besøkte denne uken Grønland, der det er mange små innvandrerbutikker, der det kan være krevende å holde regelen om minst en meters avstand. Steen sier dette også gjelder mange andre butikker, særlig dagligvarebutikkene som er åpne på søndager, og som etter loven må være under 100 kvadratmeter.

– Så det er ikke bare på Grønland det er trangt i butikker. Det kan det være i butikker rundt omkring i byen, men jeg er klar over at det er mange slike butikker på fore eksempel Grønland.

– Kan det bli en smittebombe?

– Det trenger absolutt ikke bli det hvis alle holder seg til de regler som er gitt. Hittil har det aller meste av smitten vært fra nære kontakter, så når vi finner smittekilden i de fleste tilfeller, ser det ut til at nærbutikker spiller noen rolle, sier Steen

Han minner om at kundene selv har et ansvar for å følge de rådene som er gitt, og at butikkeier har et ansvar for å sørge for at disse reglene blir overholdt.

– Folk må ha mat, så jeg tenker at i det lengste bør man unngå å stenge butikker. Det er regler for dette, som jeg tror alle kjenner, sier smittevernoverlegen i Oslo.

Fredag kom Helsedirektoratet på besøk til Grønland med koronaplakater, men da hadde handelsstanden selv tatt ansvar og fått opp plakater i og utenfor butikkene med råd om hvordan du skal unngå smitte.