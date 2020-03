Enighet om «koronalov»

Et bredt flertall på Stortinget er enige om å vedta en kriselov. Den vil vare i en måned.

Det opplyser koronakomiteen, bestående av de parlamentariske lederne på Stortinget og stortingspresidenten, i dag.

Men det er en annen lovtekst som vedtas i dag, enn den regjeringen foreslo. Loven kan bare brukes når Stortinget ikke kan håndtere saken. Den er også begrenset til å omfatte de lovene regjeringen mener haster så mye at det ikke er mulig med vanlig saksbehandling.

I tillegg kan Stortinget med en tredel av stemmene avvise ethvert lovforslag som regjeringen foreslår.

– Dette er ikke en generell fullmakt, men er rammet inn, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som er saksordfører i saken.

– Flertallet i Stortinget var enig om at forslaget fra regjeringen var for vidtgående og hadde for lang varighet. Vi har lyttet til innvendingene fra noen av landets ledende jurister og endret lovteksten slik at fullmaktene blir så små som mulig, så korte som mulig og prosessene så gjennomsiktige som mulig, samtidig som vi sikrer at myndighetene kan snu seg raskt for å holde hjulene i gang og levere trygge tjenester i en svært krevende tid, sier Støre.

I utgangspunktet foreslo regjeringen at loven skulle vare i seks måneder.

Behov for raske tiltak

Loven har som formål å opprettholde normale samfunnsfunksjoner best mulig. Den vil også prøve å avhjelpe de negative konsekvensene koronasituasjonen har for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

– Nå er Norge i en ekstraordinær situasjon, og det er behov for at tiltak iverksettes raskt. Denne midlertidige koronaloven gjør det mulig å sikre blant annet at folk får utbetalt stønaden fra NAV de har krav på, og at kommuner skal kunne ta beslutninger raskt og opprettholde tjenestetilbud, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg i en pressemelding.

Ikke et nederlag for regjeringen

Venstres parlamentariske leder, Terje Brevik, mener ikke at den omskrevne loven er et nederlag for regjeringen.

– Nei, det er jeg svært uenig i. Regjeringen har jo også selvfølgelig deltatt tett i den jobben og den saksbehandlingen som stortinget har gjort denne helgen. Jeg vil tvert imot gi en stor honnør til regjeringen.

– Hvor vondt er det for en Venstre-representant å måtte vurdere fullmaktslover som gir regjeringen makt til å endre lover?