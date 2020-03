Koronakrisen har snudd opp ned på Norge: Kultur- og idrettsarrangementer er forbudt, størstedelen av utelivet er stengt ned, og det er ikke mulig å gå på treningsenter eller få seg en hårklipp.

I tillegg er en stor del av arbeidsstyrken permittert fra jobbene sine, noe som har resultert i en enorm mengde dagpengesøknader til NAV.

Folketomt fredag

De siste dagene har TV 2s fotografer dokumentert hva dette har gjort med folkelivet i hovedstaden.

REDUSERT KOLLEKTIVTRANSPORT: Kollektivtransporten holdes fortsatt i gang, men er redusert på flere måter. Fra 23. mars vil det gå ytterligere 15 prosent mindre avganger i hovedstaden, melder Ruter. Bildet er tatt rett sør for Jernbanetorget. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Bilder fra luften, filmet med droner, viser ellers folkerike og populære gater så godt som rensket for folk. På strekningen mellom Stortinget og Nationaltheateret kan knapt en skikkelse sees fredag formiddag.

– Ifølge våre patruljer er det mye færre folk ute i gatene nå, sier oppdragsleder Kim Vindsland i Oslo politidistrikt til TV 2 lørdag formiddag.

Også Vegtrafikksentralen melder at det er langt færre bilister som tar turen inn og ut av sentrum enn normalt.

– Det er stille på veiene. Årene på vei inn og ut av Oslo brukes nå mye mindre enn hva som er normalt for en lørdag i mars måned, sier trafikkoperatør Tomas Eriksen til TV 2.

Oslo er blant kommunene som har innført strenge tiltak for å hindre ytterlige smitte, og forsamlinger og arrangementer skal ikke ha flere enn 50 deltakere. 11. mars hevet kommunen beredskapsnivået til nivå tre, og etablerte en sentral kriseledelse ledet av byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi får en del henvendelser av at folk klumper seg sammen i grupper ute. Men det er jo ikke forbudt å gå ut, tvert i mot oppfordrer vi folk til å holde seg i aktivitet og få seg frisk luft. Men vi oppfordrer folk til å holde god avstand til hverandre, følge de tydelige rådene fra helsemyndighetene og ha god hostehygiene, sier pressekontakt Line Holand i Bymiløetaten.

SOLSKINN: Fredag var det finvær på Langkaia i Oslo. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler folk som ikke er i isolasjon eller karantene til å holde avstand til andre, både på jobb og ute i gatene.

Mindre buss og t-bane

Frem til nå har ikke kollektivselskapet Ruter innført noen justeringer i sine tilbud, men fra og med mandag vil det være 15 prosent færre avganger hos dem.

– Vi merker at folk er flinke til å følge begrensingene og rådene som er kommet fra helsemyndighetene, og vi har hatt en kjempestor nedgang, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til TV 2.

FÅ VED SLOTTET: Foruten et par skikkelser var Slottsplassen tom fredag formiddag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

De nye restriksjonene medfører blant annet at enkelte avganger på T-banelinjene 2 og 3 vil bli innstilt, samt at linje 1 bare kjører til Helsfyr. Trikken vil gå hvert 15. minutt, istedenfor hvert 10.

– Det blir noen færre avganger, men vi vil fortsatt ha god kapasitet. De som har samfunnskritiske stillinger skal fortsatt komme seg på jobb, samtidig som de holder den avstanden til andre som er anbefalt, sier Dahl Johansen.

Strenge flyregler

Lørdag ble det kjent at 448 personer har fått påvist covid-19 i Oslo. Dette er en økning på 29 personer fra dagen før. I Viken er det registrert 583 smittetilfeller.

ÅPNE GATER: Karl Johans gate i området rundt Café Cathedral og Arkaden var rolig fredag formiddag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Bildene er tatt i et område som er ilagt strenge flyrestriksjoner. All flyvning i Oslo sentrum må foregå under svært sikre og strenge sikkerhetstiltak og være begrenset til et minimum. Før og etter hver flyvning må Avinors flysikring på Røyken og Oslopolitiet varsles både via telefon og mai, i tillegg til at det må foreligge en godkjent søknad fra Luftfartstilsynet.