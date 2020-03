Chelsea-spilleren er isolert i London, mens resten av hans familie er hjemme i Brasil. Nå ber 31-åringen om tillatelse til å få dra hjemover.

– For øyeblikket er jeg alene. Min kone og mine døtre er i Brasil, forteller fotballspilleren til den brasilianske tv-kanalen Globo SporTV.

– De hadde planlagt å dra tilbake hit. Men etter at ligaen nå er utsatt til 30. april, så prøver jeg å få tillatelse fra klubben til å dra hjem, forteller Willian.

I forrige uke ble hans lagkamerat i Chelsea, Callum Hudson-Odoi, diagnostisert med viruset.

– Jeg har forklart situasjonen til klubben og jeg prøver å få tillatelse. Jeg har hørt at spillere fra andre klubber har fått lov til å dra til Brasil, sier teknikeren.

Chelsea-troppen har naturlig nok ingen fellestreninger for øyeblikket. Det betyr at spillerne må holde formen vedlike på egenhånd. Brasilianeren innrømmer at det kan være krevende.

– Vi vet at jo mer vi holder oss i ro, jo dårligere blir den fysiske formen. Jeg har vært hjemme i seks dager nå. Jeg har ikke nok struktur til å gjøre de øvelsene jeg egentlig vil gjøre, innrømmer Premier League-stjernen.

– Det er et treningsrom i bygget jeg bor i, men jeg får ikke lov til å gå dit. Jeg må holde meg hjemme. Det er litt vanskelig, men det er også gode ting med det. Vi må tenke på våre medmennesker. Hvis alle gjør sin del av jobben, så vil det ta slutt.

Willian, som har vært i Chelsea siden 2013, kan i verste fall ha spilt sin siste kamp for klubben. 31-åringens kontrakt går nemlig ut 30. juni, men spilleren uttalte tidligere denne uken at han er åpen for å fullføre sesongen uansett.

– Dersom jeg må spille kamper i de månedene (i sommer), ville ikke det vært noe problem for meg å avslutte sesongen på en måte der jeg er lojal overfor klubben, slik de alltid har vært med meg, uttalte brasilianeren.

Den mangeårige Chelsea-profilen har fått mye tillit av Frank Lampard denne sesongen, og står med syv scoringer på 37 kamper så langt.