Politiet lette lørdag morgen etter to gjerningspersoner etter en person ble knivstukket i en arm i Oslo.

– Begge de to mistenkte pågripes og kjøres arresten. Fornærmede kjøres legevakta for behandling. Vi er fremdeles på stedet og foretar bla vitneavhør, skriver politiet på Twitter like før klokken 9.30 lørdag morgen.