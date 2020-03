Medlemsbedriftene til hovedorganisasjonen VIrke er hardt rammet av koronakrisen, og ifølge en ny medlemsundersøkelse består en stor andel av dagpengesøknadene til NAV i disse dager av ansatte i deres medlemsbedrifter.

Hittil er 65.000 ansatte permittert. Ifølge undersøkelsen frykter medlemmene at ytterligere 27.000 vil bli permittert fremover.

– Nå handler det om å sørge for at virksomhetene har jobber til folk når krisen er over. Der er vi ikke i mål ennå. De midlertidige tiltakene som myndighetene har iverksatt har stanset noen av blødningene til norske virksomheter, men har ikke åpnet luftveiene. De mange tusen små og mellomstore virksomhetene over hele landet er i ferd med å gå tomme for luft, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en uttalelse.

I pressemeldingen beskriver direktøren tallene som mer skrekkelige for hver dag som går.

– Det er dramatisk for virksomhetene, og det er dramatisk for alle ansatte som står uten arbeid, sier direktøren.

Ifølge undersøkelsen holder 19 prosent av respondentene virksomhetene sine stengt, 37 prosent merker en stor nedgang i etterspørsel og 41 prosent har store likviditetsproblemer.

Undersøkelsene ble gjort onsdag og torsdag, og hadde 1849 respondenter.

Ifølge Virke er det faghandel, hoteller og overnatting, reisebyråer og treningssentre som er hardest rammet.