En talsperson for Det Hvite Hus bekrefter smittetilfellet, skriver nyhetsbyrået AFP natt til lørdag norsk tid.

Til tross for at den smittede er ansatt ved visepresidentens kontor, har ikke personen vært i nærkontakt med verken Pence eller president Donald Trump.

– Verken president Trump eller visepresident Pence hadde nærkontakt med vedkommende. Vi vil fortsette å spore smitten, sier visepresidentens pressekontakt Katie Miller.

Flere tilfeller

Trump har utnevnt Pence til leder for USAs tiltak mot koronaviruset, og visepresidenten har daglig kommet med oppdateringer fra Det Hvite Hus.

Fredagens smittetilfelle er det siste, men ikke første, smittetilfellet innenfor Donald Trumps sirkel.

En deltaker på den konservative konferansen CPAC, som ble arrangert i februar, fikk påvist viruset kort tid etter at både Trump og Pence hadde deltatt på konferansen. Smittetilfellet førte til at flere fremtredende amerikanske politikere, deriblant senator Ted Cruz, gikk i selvpåført karantene.

Drastiske tiltak

Presidenten testet seg for viruset sist uke, etter å ha vært i nærkontakt med en rekke brasilianske politikere på besøk i USA. Mens flere av brasilianerne fikk påvist viruset, var Trumps test negativ.

Så langt har koronaviruset krevd 216 liv i USA, med over 16 000 bekreftede smittetilfeller. Over halvparten av disse er i delstaten New York, som sammen med California og Illinois innfører svært drastiske tiltak for å bekjempe spredningen av viruset.