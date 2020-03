18. mars ble det bestemt at Eurovision Song Contest 2020 som skulle vært avholdt i Rotterdam i mai, er avlyst.

Dette er på grunn av koronakrisen.

Arrangørene hadde da sett på ulike måter de kunne gjennomføre konkurransen uten å utsette noen for smittefare, men kom til at det ikke var mulig.

Det ble da likevel åpnet opp for at man skulle se på muligheten for at årets artister skulle få delta i en finale.

Fredag kveld skriver NRK i en pressemelding at de er blitt orientert om at låtene i Eurovision Song Kontest 2021 må være nye.

Får ikke opptre

Dette er i tråd med eksisterende regelverk i sangkonkurransen.

I år var det Ulrikke Brandstorp som stakk av med den norske seieren, og som skulle representert Norge i Rotterdam.

– Vi har nettopp fått denne informasjonen fra EBU som er ansvarlig for de konkurransereglene som gjelder for Eurovision Song Contest. Dette betyr at Ulrikkes låt «Attention» ikke kan delta i neste års internasjonale finale, Sier Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning.

– Denne situasjonen er lei for Ulrikke og oss, for hun stilte med en helt fantastisk låt som vi hadde stor tro på foran Eurovision i mai. Vi har planlagt å møte Ulrikke neste uke for å snakke om hva dette betyr, sier Resar.

Stemme-kaos

Den norske finalen gikk ikke smertefritt for seg, da NRK fikk tekniske problem med publikumsavstemningen og måtte gå for en backup-løsning.

En folkejury på 30 personer bestemte hvilke fire artister som skulle gå videre, noe som fikk både fansen og artistene til å reagere.

Da det stod fire artister igjen, kunne TV-seerne stemme, og de kåret Brandstorp til vinner.