Til vanlig spiller Alex Dakin for Bærum Basket i BLNO (eliteserien i basket), men nå ser hverdagen litt annerledes ut.

For et drøyt år siden oppdaget han at noe ikke stemte.

– Jeg fikk de første symptomene med å ikke klare å skrive meldinger ordentlig og jeg hadde en lyd bak i høyre øre som hørtes ut som en vifte. Så fikk jeg nedsatt følelse av temperatur og nedsatt følelse av berøring på høyresiden. Så jeg dro til legevakten og fastlegen hvor vi tok noen prøver, men de fant ikke noe galt.

Symptomene minket, men fortsatte utover høsten. Da bestemte Dakin seg for å dra på Volvat for å teste mer grundig.

– Da tok jeg MR, og da sa de at de hadde funnet noe som de ville utrede mer. Så de sendte meg til Ullevål sykehus til utredning.

– De fant ut at jeg hadde hjernesvulst.

Tilbake på banen

Da legene oppdaget kreften, tenkte 26-åringen at sesongen var ferdig og han satte som mål å jobbe mot neste sesong. I desember ble Dakin operert og deretter måtte han gjennom strålebehandling.

Slik så han ut etter operasjonen.

Kun tre måneder etter operasjonen, var han tilbake på banen mot Nidaros.

– Jeg var med til Trondheim for at vi skulle ha nok spillere til kampen, men jeg hadde ikke trodd jeg skulle spille. Jeg spilte de siste tre minuttene og det var jo gøy, men jeg merket også at kroppen ikke var helt der den var før.

Oslo-gutten noterte seg en tre-poenger i kampen.

– Det var gøy å ta på seg drakta og være med på oppvarming før kampen, ikke bare være på siden og se på.

– Jeg skal tilbake

Dakin forteller at han har fått mye støtte fra hele Basket-Norge, og spesielt fra lagkameratene på Bærum Basket.

– De har vært veldig støttende. De sender meldinger og lurer på hvordan det går. Det er jo noe av det tristeste, at jeg ikke fikk være med å spille og trene med dem.

Nå venter tolv runder med cellegiftbehandling for Dakin, men motivasjonen er den samme som før og han forteller at det viktigste for han er å få spille basket igjen.

– Jeg skal tilbake, det er det som er planen. Jeg skal tilbake å spille og bidra på samme måte som før, om ikke mer.