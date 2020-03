Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt som følge av et stort snøskred.

– Det er et kjempestort skred. Hele tunnelåpningen er sperret av snø, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Skredet har gått på Hol-siden av tunnelen, som ligger like ved grensen mellom Vestland og Viken fylke.

Alle nødetatene var på stedet rundt klokken 20.30 fredag, men har måttet trekke seg tilbake.

– Redningshelikopteret har fløyet over, og det viser seg at det er flere skavler med snø som henger ned. Det betyr at det er fare for nye skred, og ikke trygt å oppholde seg ved rasstedet, sier han.

Norske redningshunder er på vei med tre lavinehunder for å bistå i søket.

– Vi jobber nå med hvordan vi kan jobbe på stedet, og samtidig ivareta sikkerheten, sier Groth.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at noen er tatt av skredet, eller ikke.

(©NTB / TV 2)