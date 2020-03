Italia advarer verden: Se skrekkbildene fra sykehuset

OUS-kollega Trine Kåsine mener bildene fra Italia viser nettopp hva som skjer om for mange får koronaviruset samtidig. Noe av det som blir krevende er å skille antatt smittede fra de som er påvist smittet av viruset.

– Uavklarte må legges på enerom og isoleres. Det er ressurskrevende, og det er dét de nok ikke har hatt kapasitetet til alle steder i Italia, sier Kåsine, som er seksjonsleder ved avdeling for anestesiologi ved OUS.

Legene håper erfaringene fra Italia kan være en vekker for unge og friske som tenker at viruset er ufarlig for dem. De oppfordrer alle til å bidra med å bremse smittespredningen, slik at helsevesenet ikke blir overbelastet.

Italienske tilstander er de ikke forberedt på.

– Jeg vet ikke om man klarer å forberede seg på det scenarioet de har stått i i Italia, for det høres helt grusomt ut. Det har vært så mange pasienter på så kort tid. Det håper jeg vi unngår her. Jeg håper vi lykkes med å flate ut kurven. Får vi til det, så er vi godt forberedt, sier Kåsine.