Ber Mæland «holde fingrene av fatet»

– Du må stole på deg selv

I Sør-Varanger har de også innført karantenepåbud for alle innreisende fra sør for Nord-Norge.

– Vi hadde en tilsvarende krise i 2015, da vi fikk 5500 flyktninger på en måned, og det vi lærte da er at du må stole på deg selv. Det er det laveste nivået du må ha beredskap. Vi har tatt ansvaret selv, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

– Det hadde ikke vært mye beredskap uten det ansvaret kommunene har tatt, sier Ap-ordføreren.

ORDFØRER: Rune Rafaelsen mener tiltakene er i Nord-Norge er helt rett. Foto: Terje Pedersen

Han mener «sentralmakta» skal være glad for at de har handlekraftige kommuner.

– Hva mener du om at justisministeren ber dere oppheve bestemmelsene?

– Jeg skjønner behovet for å si de tingene, men her tok kommunene initiativet lenge før det kom sentrale direktiver og det som er viktig for oss er at vi ikke får smitte. Oslo er definert som episenteret, så det er viktig at vi ikke får spredning, sier ordføreren.

Han understreker at de ikke føler seg motarbeidet av regjeringen.

– Nei, men i slike kriser blir det evaluert i fremtiden. Min konklusjon er at ressursene blir lagt lokalt. Vi trenger ikke flere konsulenter. Det er på lokalt nivå man må ta ansvar. Det hadde ikke vært noe røyk i pipa, hvis det ikke var for kommunene.

Strengest i klassen

Vardø er den kommunen som har satt i verk de strengeste lokale smitteverntiltakene. Alle reisende som kommer til kommunen må i 14 dagers karantene.

– Her i Vardø gjør vi våre egne risikovurderinger ut fra de lokale forholdene og ressursene. I nord er det full vinter og senest i går var veiene stengt, vi har fire timers kjøring til sykehus i beste fall, så vi anser ikke det som forsvarlig å åpne grensene fullt ut, sier ordfører Ørjan Jensen (MDG).

Han mener det virker som regjeringen ikke «er helt oppdatert på situasjonen i nord».

– De må ta hensyn til at det er lokale variasjoner og at ikke alle kommunene er like, sier Jensen.

Han sier kommunen ikke har ressurser til å takle et stort utbrudd av koronaviruset.

– Vi har verken lokal kapasitet eller kapasitet på sykehuset i Kirkenes. Vi har tatt den vurderingen at vi må ha strengere regelverk på grunn av de lokale ressursene, sier Jensen.

I Tromsø har man automatisk karantene for alle som kommer fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Frykter sprengt kapasitet

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) forsvarer regelverket.

– I landsdelen er det få smittet og vi har et universitetssykehus i Tromsø som ikke bare er et sykehus for Tromsø by, men hele regionen. Vi må være påpasselig så ikke kapasiteten sprenges, sier Ap-ordføreren.

– Dette er råd fra våre fagfolk, sier Wilhelmsen.

INVITERER TIL DIALOG: Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier de er fornøyd med flere av tiltakene til regjeringen, men at det kreves mer i Nord-Norge. Foto: Ørn E. Borgen

Han sier de ikke har fått en formell henvendelse fra regjeringen.

– Vi går gjerne i dialog med myndighetene, men vi mener sammen med flere nordnorske kommuner at dette er et viktig tiltak.

– Er det negative konsekvenser ved å innføre disse tiltakene?

– Vi har dispensasjon for samfunnskritiske funksjoner, så samfunnet går sin gang, sier WIlhelmsen.

Også i Mæland sitt eget parti forventer man at kommunene får opprettholde karantenebestemmelsene.

– Våre innbyggere er veldig tydelig på at vi ikke skal fire på de strenge retningslinjene vi har lagt opp lokalt, sier Sture Pedersen (H), ordfører i Bø kommune i Vesterålen.

– Tar dere ikke litt hardt i?

– Nei, foreløpig synes vi ikke det. Vi har lite smitte og hvis vi gjør noe helt ulovlig, regner jeg med at myndighetene griper inn, sier Pedersen.

Han skryter av regjeringen og Folkehelseinstituttet.

– Man får råd. Det er nærmest en type værmelding, men ofte er det slik med værmeldinger at de ikke helt passer inn med lokale forhold og da tilpasser man seg.

Monica Mæland vil ikke kommentere saken, og viser til tidligere uttalelser i saken.