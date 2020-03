Det får TV 2 opplyst av kilder.

En fullmaktslov vil gi regjeringen fullmakt til å iverksette krisetiltak uten vedtak i Stortinget.

Både sentralstyret og stortingsgruppa til Arbeiderpartiet har vært i møter fredag kveld.

Støre går inn for at saken skal førstegangsbehandles i Stortinget allerede i morgen. Andregangsbehandling er da trolig tirsdag.

Siv Jensen sa tidligere fredag at Frp ikke kan være med på loven slik regjeringen har foreslått og ønsket at behandlingene skulle utsettes.

Audun Lysbakken (SV) har også sagt at SV ikke kan stille seg bak forslaget slik det lå på bordet tidligere fredag.

– SV kan ikke stemme for koronaloven slik den ligger nå. I vårt parti er det sterk skepsis. Både fordi det er uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk, og fordi Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak. Innvendingene som nå kommer må bli lyttet til. At Stortinget har god kontroll med regjeringen er viktig for tilliten i befolkningen, og den tilliten er gull verdt i en krisetid, sa SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.