Kvinne i risikogruppe fikk ikke koronatest

– Vi oppfatter det slik at dersom våre bruker har helsemessige utfordringer og symtomer som kan indikere koronasmitte, så skal vi kunne rekvirere ambulanse slik at de kan bli hentet og testet, forklarer Hugo Torjussen, som er daglig leder ved MO-senteret.

PRIORITERT GRUPPE: – Våre brukere som har helsemessige utfordringer og symtomer skal kunne testes, mener Hugo Torjussen, som er daglig leder ved MO-senteret.

Han sier brukerne tilhører en prioritert gruppe.

– Helsemyndighetene har bedt om at det holdes et ekstra blikk på denne gruppen, sier Torjussen.

Avslag på telefon

Men på telefonen får sikkerhetsvakten avslag. Legevakten vil ikke sende ambulanse og kvinnen får dermed ikke testet seg.

De ansatte på MO-senteret sperrer opp øynene. Noen rister forsiktig på hodet. Det er første gang de rekvirerer en ambulanse.

– Dette er overraskende, sier Torjussen, som ikke forstår hvorfor man ikke ikke følger det som helsemyndighetene har sagt: Denne gruppen skal prioriteres.

Kvinnen som ikke får koronatestet seg, tar det hele tilsynelatende med god fatning.

I følge Helsedirektoratet defineres personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

– Beklager dypt

TV 2 ringer Brita Øygard som er direktør for etaten for helsetjenester i Bergen kommune. Hun har blant annet ansvaret for legevakttjenesten og fastlegene i kommunen.

TV 2 gjenforteller hendelsen og spør om kvinnen tilhører en prioritert gruppe som i dette tilfellet skal testes.

– Folkehelseinstituttet har definert hvem som er innenfor kriteriene for testing, og Bergen kommunen følger disse kriteriene. I tillegg til dette, har vi lav terskel for å teste rusmisbrukere med dårlig helse. Når disse kontakter oss, blir de vurdert individuelt, og i noen tilfeller kjører vi ut for å teste disse, forklarer Øygard til TV 2.

– Men kvinnen får avslag på telefon, uten noen form for vurdering. Er det godt nok?

– Det er ikke heldig. Her virker det som om vi ikke har fanget opp hele risikobildet. Det er ikke meningen at sårbare grupper skal avvises. De skal testes dersom vi vurderer at symptomene gir mistanke om covid-19, sier Øygard.

Dersom kvinnen hadde symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, så burde hun ha fått testet seg, tilføyer Øygard og mener dette er en uheldig glipp.

– Vil du nå sikre at det går ut en presisering av hvordan personer med alvorlig rusmiddelproblem skal ivaretas?

– Ja. Dette er presisert overfor de som tar imot henvendelser fra pasienter og melder de inn til testing.

Frykter ukontrollert spredning

– Hva frykter du med tanke på denne gruppen, med din kunnskap om hvor smittsomt koronaviruset er?

– Jeg frykter at det spres ukontrollert, at man får økt smitte og at det blir flere farlige forløp.

– Frykter du at flere kan dø som følge av smitten?

– Ja. Jeg er bekymret for hvordan det vil gå med rusmisbrukere med dårlig helse, og med tanke på en ukontrollert smittespredning.

Øygard er enig i at mange personer med alvorlig rusmiddelproblem kan være vanskelig å fange opp. Det er ikke som med eldre, kreftsyke og andre som lever organiserte liv. Mange har dårlig helse som følge av rusmiddelproblemet.

Bekymret for karanteneregler

Øygard er også bekymret for at karantenereglene ikke vil fungere like effektivt i denne gruppen.

– De er heller ikke flinke til å ta vare på seg selv, og har ofte dårlig boforhold. Dette reduserer muligheten for god håndhygiene, og muligheten til å holde god avstand til hverandre. Da kan smitten fort spre seg i denne gruppen, forklarer Øygard til TV 2.

Kommunen ønsker å ivareta denne gruppen spesielt i forbindelse med covid-19-pandemien, og Øygard forteller at hun er i dialog med byrådsavdelingen for arbeid, bolig og sosial, som har ansvar for tjenestene til denne gruppen og gir råd i forhold til smittevern og karantene.

– Karantenereglene passer dårlig for denne gruppen, ikke minst på grunn av behovet for å ha tilgang til rusmidler, forklarer Øygard.

Det har rett og slett med at behovet for å skaffe medisin eller rusmidler er så sterkt at man vanskelig kan takle en karantene.

Kriseledelsen i Bergen kommune har hatt daglige møter for å diskutere løsninger og tiltak rundt denne gruppen, forteller Øygard.

Skal få testet seg

Øygard presiserer at rusmisbrukere med dårlig helse som har symptomer som kan gi mistanke om covid-19, vil bli tilbudt testing.

– Eksempelvis ble det i går testet personer ved et hospits hvor det bor mange i denne gruppen.

Dette ble gjort i et samarbeid mellom etat for sosiale tjenester og legevakten. Det er også etablert samarbeid med avdeling for rusmedisin i spesialisthelsetjenesten for å utveksle erfaringer og rådgivning.