– Bildet er tatt klokken 13.54, samtidig med at det gikk ut nødmelding fra båten. Da båten dreide innover, gikk det ei klo i magen. Jeg forsto at det var noe som var galt, forteller Ole Jan Tønnesen.

Han er operativ leder i Molde Røde kors hjelpekorps og var ute på Hustadvika for å se på stormen da han oppdaget cruisebåten som stampet i de høye bølgene.

Full alarm

Det var om ettermiddagen lørdag 23. mars at cruiseskipet «Viking Sky», med over 1300 passasjerer og mannskap, mistet all motorkraft i det voldsomme uværet på Hustadvika. Resultatet var at skipet drev mot land og var bare få meter fra å gå på grunn, noe som trolig ville ha ført til en stor skipskatastrofe.

– Jeg vet at her inne er det farlig og mange grunner. Båten rullet enormt fra side til side, og da jeg så ankerkjettingen kom ut, var det full alarm i kroppen, forteller Tønnesen.

Han fikk på seg Røde kors-antrekket i en fei, koblet opp nødnettet, varslet kollegene om at noe var alvorlig galt, og at de måtte forberede en aksjon.

– Jeg tilbød meg å være øyne og ører for hele organisasjonen i oppstartfasen. Det gikk fort da vi trykket på den store rød knappen og mobiliserte. Det gikk ikke lang tid før det strømmet folk inn fra hele den frivillige redningstjenesten, forteller Tønnesen.

DRAMA: Cruiseskipet Viking Sky sendte ut mayday-melding etter at skipet fikk motorstans på Hustadvikat. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix

På kort tid var Tønnesen på plass i Brynhallen og var med å starte organiseringen av en enormt mottaksapparat. I løpet av ettermiddagen var 240 frivillige fra ulike organisasjoner på plass for å ta hånd om evakuerte cruisepassasjerer som ble fløyet inn med helikopter.

– En av de tingene vi gjorde riktig i statfasen var å tenke stort og organisere med utgangspunkt i at dette ble omfattende. Passasjerene ble sluset inn i forhold til skadeomfang og registrert. Her tok folk ansvar og lagde gode rutiner. Ingen fikk ta av seg flytevest før de var registrert og det gjorde det lettere å holde oversikten, forteller Tønnesen.

Gir mening

Alle evakuerte ble personlig ledsaget inn i mottaksapparatet.

– Det ble bestemt at ingen av passasjerene skulle ikke være alene i ett eneste sekund. De hadde vært gjennom dramatiske timer der de trodde at de skulle dø, og da var det viktig at vi ga god støtte i mottaksapparatet. Vi i Røde kors har opplæring i psykososial førstehjelp. Jeg tror det kom veldig til nytte mellom menneskene i denne aksjonen, mener Tønnesen.

TILBAKE: Ole Jan Tønnesen er tilbake i Askekvågen på Hustadvika der han ble vitne til at Viking Sky fikk motorstans og drev mot land. Foto: Arne Rovick/TV 2.

I løpet av et dramatisk døgn ble 470 passasjerer evakuert med helikopter inn til Brynhallen og tatt godt vare på.

– Jeg synes det er fantastisk å være en del av Røde kors og et samfunn som klarer å mobilisere i sånn aksjon, der vi blir prøvd og vi viser at vi får det til å fungere. Vi følte at vi hadde gjort en jobb som folk verdsatte, og ut fra de tilbakemeldingene vi har fått tenker jeg at det er ok. Det er derfor jeg holder på med dette og da kjenner man virkelig på dette, innrømmer Tønnesen.

Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon opplyser til TV 2 at havarirapporten etter Viking Sky-dramaet er forsinket.