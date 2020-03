– De har forsikret oss om at OL ikke skal gå på akkord med liv og helse

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Norges idrettsforbund (NIF) ber Den internasjonale olympisk komité (IOC) om ikke å gjennomføre OL 2020 i Tokyo før koronapandemien er under kontroll.

Det er ikke det samme som at de ber om at de olympiske - og paralympiske lekene bør utsettes, men det er likefullt et mer tydelig standpunkt enn de tidligere har tatt i debatten.

TV 2 har de siste to dagene vært i kontakt med en rekke norske utøvere om problematikken, men de aller fleste kvir seg for å mene noe utad om hvorvidt OL bør utsettes eller ikke.

I kraft av sine posisjoner, har Birgit Skarstein (medlem av utøverkomitéen både i Norge og i Den internasjonale paralympiske komité (IPC)) og Kristin Kloster Aasen (IOCs medlem i Norge) større mulighet til innflytelse enn de fleste andre i Norge.

Begge tok seg tid til å svare på TV 2s henvendelser fredag kveld.

Skarstein: – Vi forholder oss til at lekene skal gå som planlagt

– Vi registrerer at det er en del spekulason rundt OL og PL, men vi bruker minst mulig energi på det utover å spille inn tanker og refleksjoner i våre kanaler, sier Skarstein, og fortsetter:

– IOC og IPC melder at lekene skal gå som planlagt, og det er det vi forholder oss til nå. De har forsikret oss om at arrangementene ikke skal gå på akkord med liv og helse, og det jobbes tett med WHO. Vi som utøvere konsentrerer oss om å gjøre det beste vi kan ut av de forutsetningene vi har, og vi vil trene og prestere så godt vi kan innenfor rammene av det som er trygt. Det er mye vi ikke kan kontrollere nå, men vi må bare gjøre det beste ut av det.

Skarstein trener om dagen på en romaskin i stua og sier at treningsdagen er «veldig påvirket av situasjonen».

– I stedet for å trene som et lag på vannet, så sitter vi nå i karantene i hver vår leilighet og drar på romaskin, og det er uvisst når vi kommer oss tilbake i båt, forteller hun.

Kloster Aasen: – De utreder ulike scenarier

Kloster Aasen tok over som IOC-medlem etter Gerhard Heiberg i 2017.

Mye av kritikken mot IOC de siste dagene har gått på at IOC angivelig ikke prioriterer helse og smittevern høyt nok, da de samtidig oppfordrer utøvere til å trene som vanlig - til tross for at mange land har innført portforbud, for eksempel.

– Er det i tråd med smittevernrådene verden over å be utøvere forberede seg som vanlig til OL?

– Situasjonen rundt COVID-19 utbruddet i hele verden er foruroligende og alvorlig. Det er ingen ting som er vanlig i folks liv nå - heller ikke for idrettsutøvere. Restriksjoner blir innført i alle land, som er avhengig av situasjonen nasjonalt. For norske OL/PL utøvere gjelder de begrensingene og påleggene som er fastlagt av norske helsemyndigheter og som får store konsekvenser for treningshverdagen. Det er en realitet som de forholder seg lojalt til og det gjør utøvere fra alle land også, sier hun.