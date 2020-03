Slapp inn i Norge med bleiekort

Jana Lissack er tysk statsborger og er forlovet med norske Arash Taheri. Sammen har de datteren Tayla som akkurat har fylt ett år.

Den 9. mars dro Jana til hjembyen Hamburg i Tyskland med datteren for å feire ettårsdagen hennes med venner og familie der. Planen var at Arash skulle komme etter. Men så gjorde koronaviruset om på alle planer.

– Jeg dro jo til Hamburg mens situasjonen var ganske normal her. Men i løpet av noen dager endret alt seg, sier Jana.

Fikk panikk

For 14. mars holdt Erna Solberg en pressekonferanse der hun varslet stenging av grenser for tilreisende utlendinger.

Da ble pappa Arash redd.

– Jeg begynte å få panikk for jeg ønsket jo å få jentene mine hjem. Jana har jo ikke noe konkret oppholdstillatelse i Norge for hun er tysk statsborger og er her som EØS-borger, sier han.

Han fikk kjøpt den aller siste ledige billetten fra Hamburg til Oslo og Jana og datteren kastet seg på flyet. Men på Gardermoen ventet Heimevernet.

– Er det et KIWI bleiekort?

EØS-borgere som bor i Norge har fortsatt lov til å komme inn i landet så lenge de kan dokumentere at de er EØS-borgere og at de bor her. Og Heimevernet ville ha bevis på at Jana og datteren faktisk bodde i Norge.

– Jeg tenkte at det ikke var noe problem siden datteren min har norsk pass, men så begynte soldaten å spørre meg. Og siden jeg ikke er ordentlig i systemet hadde jeg ikke noe dokumentasjon på at jeg bor i Norge, sier hun.

Jana fryktet de ville bli sendt tilbake til Tyskland eller sendt i isolat på Gardermoen.

Fortvilet åpnet hun lommeboken og lette etter noe som kunne bevise at hun bodde i Norge. Da oppdaget soldaten fra Heimevernet et kort.

– Han sa «Er det et KIWI-bleiekort du har der?» Og jeg svarte at ja, det var det jo, men hvorfor lurer du på det? Han svarte at «Det er jo helt perfekt, for hvorfor skulle du hatt det hvis du ikke bodde her. Det holder for meg!» Så fortalte han at han hadde to små barn selv og hadde veldig god kjennskap til bleiekortet til KIWI, ler Jana.

Takker soldaten

Nå er Jana og datteren trygt plassert i leiligheten i Oslo og pappa Arash er takknemlig for å ha dem hjemme.

– Jeg er så enormt lettet. Jeg kan ikke huske sist jeg var så glad for å se dem igjen, for jeg fryktet jo at vi ville bli separert på ubestemt tid. Så det var en veldig glede og lettelse å ha dem på plass, sier han.

Både han og forloveden vil takke soldaten fra Heimevernet:

– Tusen, tusen, tusen takk! Du har virkelig reddet en familie. Tusen takk for at det i slike tilfeller går an å bruke skjønn. For det kan være veldig rett å bare følge reglene, men i dette tilfellet var det skjønn som reddet oss, sier Arash.