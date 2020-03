Disse flyene vil gå framover

Under en pressekonferanse torsdag kveld kom samferdselsministeren og næringsministeren med en krisepakke til flyselskapene.

Dette innebar blant annet lånegarantier til en verdi av 6 milliarder kroner.

Et annet tiltak var å opprettholde et minimumstilbud av ruter i landet.

– Viktig

Fredag opplyser samferdselsdepartementet at en avtale er inngått med Widerøe, Norwegian og SAS.

– Velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner, som eksempelvis helse- og pasienttransport. Avtalene vi nå har inngått gir et minimumstilbud for strekninger som det anses som samfunnskritisk å opprettholde, og hvor det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf), som legger til at han er glad for at det nå er et grunnleggende tilbud til befolkningen.

Avtalen er inngått for en måned, og vil fremover bli inngått for en måned av gangen avhengig av situasjonen. De nye rutene vil starte opp onsdag 25. mars.

Flere strekninger

Følgende strekninger vil bli dekket opp.

Disse vil flys med Boeing 737/Airbus: