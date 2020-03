I disse dager er også kronprinsparets hverdag snudd på hodet.

I en Instagram-post skriver kronprinsessen om dager med hjemmekontor, telefonmøter, lekser og turgåing.

– Haakon, barna og jeg sender mange gode tanker til alle som på hver sine vis holder hjulene i gang om dagen, skriver kronprinsessen.

Videre ønsker hun å gi en spesiell hilsen til de som har det vanskelig.

– En ekstra hilsen til dere som føler dere mer ensomme nå. Og til alle som har blitt syke: Måtte dagene bli lettere snart.

Kronprinsesse Mette Marits råd til ro er å veve. Selv har hun fått lånt en hjemmevev, som hun har lagt ut flere bilder av.

Fredag ble kronprinsen orientert om arbeidet helsevesenet gjør for å bekjempe koronaviruset. I den anledning ønsket han å takke Helsedirektoratet.

– På vegne av oss i det norske samfunnet vil jeg gjerne si takk for den innsatsen dere alle gjør, sa kronprinsen til de ansatte i direktoratet da han deltok i deres fredagsmøte via video.

Kronprins Haakon understreker at det er en spesiell situasjon for alle i Norge nå.

– Det er ingen som ikke er berørt av de tiltakene som er iverksatt. De har selvfølgelig stor samfunnsmessig betydning – de avgjørelsene og tiltakene som blir iverksatt. Og jeg ser for meg at det ligger tungt på dere. Men samtidig skal dere vite at dere har vår støtte i den viktige jobben dere gjør, sier kronprinsen og sikter til Helsedirektoratet.