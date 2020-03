– En innrømmelse av hvor arrogante de har vært, og at de ikke har fulgt med i timen

– Hvorfor tror du IOC foreløpig har valgt å ikke avlyse og utsette sommer-OL?

– Det er så enkelt at det handler om penger. For IOC handler et OL om ekstremt mye penger, og IOC tenker bestandig mest på det, selv om de sier at utøvernes helse går først. Det finnes mange eksempler i historien på at IOC har satt pengene og prestisjen som førsteprioritet, svarer han.

Tror IOC må krype til korset

TV 2-eksperten tror imidlertid at IOC til slutt ikke vil ha noe valg, og må se seg nødt til å avlyse og utsette sommerens OL.

– Det kommer jo an på hvordan det går med denne pandemien som nå herjer, men slik jeg ser det så bør det utsettes i to år. Det kan sikkert la seg gjennomføre i 2021 også, siden Japan har infastrukturen og alt på plass, men da er de avhengige av at ting roer seg, og utøverne har kommet tilbake i vanlige og ordnede rammer, sier han.