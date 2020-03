Ernst-Harald (60) hevder han kan levere 500 000 munnbind på tre dager

– Jeg er redd smitte vil spre seg via helsepersonell på grunn av manglende smittevern, sier fastlege ved Gransdalen legesenter, Nina Wiggen.

Hun er en av mange som har uttrykt bekymring fordi man mangler tilgang på smittevernutstyr den siste tiden.

Det har fått forretningsmannen Ernst Harald Hjelseth til å klø seg i hodet.

60-åringen fra Oslo hevder nemlig at han kan levere en halv million munnbind fra Kina i løpet av bare tre dager.

Leverte til Litauen

– Jeg har sett alt fra statsministeren til ulike byrådsledere som har vært bekymret for at vi mangler smittevernutstyr. I mitt hode er det rett og slett ikke riktig, sier Hjelseth.

Hjelseth forteller at han gjennom sitt firma over tid har bygget seg opp flere gode kontakter i Kina. Han forteller at han tidligere denne uken leverte 700 000 munnbind til et firma i Litauen.

Han medgir at det er noe spesielt å levere til et annet land enn sitt eget i den alvorlige situasjonen, men hevder at utfordringene knyttet til smittevernutstyr kunne vært løst, dersom myndighetenes innkjøpssystem var smidigere.

– Jeg har vært i kontakt med en rekke ulike aktører i myndighetene helt siden virusutbruddet var et faktum, men har enda til gode å få noen konkrete tilbakemeldinger, sier han.

Prisen i været

TV 2 har vært i kontakt med to av Hjelseths kontakter i Kina. Begge bekrefter at det er stor tilgang på ulikt smittevernutstyr, og at Hjelseths påstand er korrekt.

Den ene, Billy Zhang, sier til TV 2 at etterspørselen har fått prisene til å gå i været.

LEVERINGSDYKTIG: Forretningsmannen Billy Zhang sier at fabrikkene han har tilknytning til kan levere to millioner åndedrettsmasker per dag. FOTO: Privat

– I en vanlig situasjon tar jeg kontakt med fabrikken og spør hvor mye de skal ha for et visst antall masker. Nå spør fabrikken isteden meg hvor mye jeg er villig til å betale. Dette skjer fordi «hele verden» vil ha smittevernutstyr, forteller Zhang, som arbeider i et selskap som heter Enpai Promotions.

Ga ansvaret til én aktør

Den 10. mars redegjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie for Stortinget. I talen sin sa han at Sykehusinnkjøp HF ble utpekt til å blant annet kjøpe inn beskyttelsesutstyr til både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisttjenesten.

– På den måten vil både anskaffelse og utlevering koordineres på en hensiktsmessig måte, sa Høie.

Den siste tiden har man likevel sett flere eksempler på at kommuner selv har gått aktivt inn for å skaffe seg smittevernutstyr. Også fastlegene har slått alarm.

– En krevende situasjon

TV 2 har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om man er fornøyde med måten Sykehusinnkjøp HF har håndtert situasjonen.