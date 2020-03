Slik skal Helsedirektoratet nå fram på Grønland

– Vi tenker på vår helse og på folks helse, og vi vil ikke belaste myndighetene noe mer enn de er akkurat nå. Det er veldig viktig at alle tar hensyn, sier Said.

– På hver eneste hylle inne nå har vi satt plakater der det står «hold avstand, hold avstand, en meter avstand», forteller han.

Said har også satt en vakt ved døren, som holder orden på de mange kundene som går inn og ut.

– Hvis det er for mange som vil inn samtidig, får de heller vente ute og holde en meter avstand, sier han.

– Jeg er imponert over tiltakene. Skal vi få til dette her, er vi avhengige av at hele Norge følger rådene, sier Granlund, og overbringer Helsedirektoratets tre plakater til butikkeieren.

Minoritetene ikke glemt

Det er senterledelsen ved Grønland Torg som har trykket opp og delt ut plakater til butikkene i Smalgangen.

– Vi har hengt opp 70 plakater på Grønlands Torg, og satt opp antibac-dispensere ved Frukt og Grønt, sier senterleder Søren Hetland til TV 2.

Miljøarbeideren Musse advarte i TV 2 om at det bor store barnefamilier i trange leiligheter i området, og advarte mot massespredning av smitten.

Senterledelsen ved Grønland Torg delte fredag også ut plakater til butikkene med informasjon på flere språk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Helsedirektoratet forsikrer nå om at de ikke har glemt minoritetene, og opplyser at all viktig informasjon om korona finnes på helsenorge.no, både på norsk og engelsk.

Kampanjeplakater og filmer til bruk i sosiale medier er tilgjengelig på 14 språk, og Folkehelseinstituttets generelle informasjon om koronaviruset, karantene og isolasjon er tilgjengelig på 24 språk.

Dette er informasjon du selv må lete opp på nettet, men nå sprer de altså også plakater til butikkene på vietnamesisk, urdu, arabisk, farsi, pashto, kurdisk og somali i samarbeid med innvandrernettverk.